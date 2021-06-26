Başkan Erdoğan Saad Hariri'yi kabul etti

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri'yle bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Lübnan'daki siyasi hareketliliğin devam ettiği bu süreçte yapılan görüşme önemli görüldü.

Lübnan'da Başbakan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama sonrası gelen tepkiler üzerine istifa etmişti.

Siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Başkan Erdoğan son olarak Hariri'yi 14 Ocak'ta yine İstanbul'da kabul etmişti.