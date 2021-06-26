İstanbul'da LGBT destekçilerinden "Kürdistan" sloganları! Yaşanan skandal sonrası polis ekipleri müdahale etti
İstanbul Beyoğlu ve İstiklal Caddesi bölgesinde toplanarak izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen LGBT destekçileri "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Yaşanan skandal sonrası polis ekipleri olay yerinde müdahalelerde bulundu.
Erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum arzusunda olan LGBT savunucuları,İstanbul'da bir skandala daha imza attı.
SLOGANLAR SONRASI POLİS MÜDAHALESİ
Beyoğlu çevresi ve İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.
"KÜRDİSTAN VARDIR" SLOGANLARI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, LGBT'lilerden bazılarının "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK'ya yönelik destek verdi.
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