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İstanbul'da LGBT destekçilerinden "Kürdistan" sloganları! Yaşanan skandal sonrası polis ekipleri müdahale etti

İstanbul Beyoğlu ve İstiklal Caddesi bölgesinde toplanarak izinsiz olarak yürüyüş yapmak isteyen LGBT destekçileri "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptı. Yaşanan skandal sonrası polis ekipleri olay yerinde müdahalelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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İstanbul'da LGBT destekçilerinden Kürdistan sloganları! Yaşanan skandal sonrası polis ekipleri müdahale etti

İstanbul'da toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen LGBT savunucuları, "Kürdistan vardır" sloganı attı.

Erkek ve kadın arasındaki biyolojik farklılıkları yok sayarak, sapkın ilişkileri meşrulaştıran ve cinsiyetsiz bir toplum arzusunda olan LGBT savunucuları,İstanbul'da bir skandala daha imza attı.

SLOGANLAR SONRASI POLİS MÜDAHALESİ

Beyoğlu çevresi ve İstiklal Caddesi'nde toplanarak slogan atanlara, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda polis ekipleri müdahale etti.

"KÜRDİSTAN VARDIR" SLOGANLARI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, LGBT'lilerden bazılarının "Kürdistan vardır" sloganı atarak terör örgütü PKK'ya yönelik destek verdi.

Beyoğlu'nda toplanan LGBT'lilerden 'Kürdistan' provokasyonu BEYOĞLU'NDA TOPLANAN LGBT'LİLERDEN 'KÜRDİSTAN' PROVOKASYONU

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