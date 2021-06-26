26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 6 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi! Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı

Son dakika: 6 ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi! Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı

Son dakika haberine göre Muğla, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Sivas ve Bolu'daki 8 bölge, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi. Kararlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
ABONE OL
Son dakika: 6 ildeki bazı bölgeler kesin korunacak hassas alan ilan edildi! Başkan Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Zara ve Hafik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Tödürge Gölü potansiyel doğal sit alanı ve Bolu'nun Seben ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı ile Muslar Kaya Yerleşimi doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Öte yandan Resmi Gazete'deki bir diğer karara göre, Muğla sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 17 Ocak 2018 tarihli ve 2018/11264 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "17/K1" numaralı alanın doğu sınırları yeniden belirlendi.

İzmir Dikili için flaş karar! Hassas alan ilan edildi İZMİR DİKİLİ İÇİN FLAŞ KARAR! HASSAS ALAN İLAN EDİLDİ
Başkan Erdoğan imzaladı! 7 bölge için karar BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! 7 BÖLGE İÇİN KARAR
Karar Resmi Gazetede! Hassas alan ilan edildi KARAR RESMİ GAZETE'DE! "HASSAS ALAN" İLAN EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA