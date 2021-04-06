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Karar Resmi Gazete'de! Mersin'de bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

'de yayımlanan kararı ile Mersin'in Silifke ilçesi sınırları içerisinde yer alan 'nın koruma statüsü değiştirildi.

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Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Karar Resmi Gazete'de! Mersin'de bulunan Narlıkuyu Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Narlıkuyu Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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