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İzmir Dikili için flaş karar! Hassas alan ilan edildi

'in sınırları içerisinde yer alan 1. Grup (Adalar etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.05.2021
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İzmir Dikili için flaş karar! Hassas alan ilan edildi

İzmir'in Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan 1. Grup (Adalar etabı) Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Dikili ilçesi sınırları içerisindeki adalar etabının Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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