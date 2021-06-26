YKS günü yasak var mı? YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleştirilecek. TYT'ye 2 milyon 592 bin 579 aday katılacak. Yeni normalleşme süreci ile birliket sokağa çıkma kısıtlaması hakkında yeni kararlar alınmıştı. Bugün gerçekleştirilecek sınava katılan öğrenciler ile velileri, sokağa çıkma kısıtlaması kararının ne zaman başlayacağını ve bugün kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, bugün yasak var mı? YKS günü 26 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 26-27 HAZİRAN...

2021 YKS 26-27 Haziran'da uygulanacak. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, pazar günü ise tam gün kısıtlama olacak. Yeni normalleşme kararına göre, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak.

Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.