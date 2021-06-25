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PKK içinde infazlar sürüyor! Teröristin cesedi bulundu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde bir teröristin örgüt içinde infaz edildiği tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler teröristin cesedinin bulunduğu bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda örgüt içinde infaz edilen teröristin cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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PKK içinde infazlar sürüyor! Teröristin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine Kulp ilçesi kırsalında bir teröristin örgüt içinde infaz edilerek cesedinin toprağa gömüldüğü öğrenildi.

Bu bilgiler ışığında operasyon başlatan jandarma komutanlığı ekipleri Rohat Pasur kod C.A. isimli teröristin, PKK/KCK terör örgütünden kaçmaya çalışan Serdar Batman kod M.Ç. isimli teröristi öldürdüğü ve Kulp ilçesi Salkımlı köyü Bilgili mezrası kırsalında ormanlık alana gömdüğü yönünde bilgi elde edilerek bölgeye operasyon başlatıldı.

Teröristin cesedini aramak maksadıyla yapılan operasyonda terörist cesedi toprağa gömülü vaziyette bulundu. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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