Son dakika: AB mahkemesinden flaş YouTube kararı
Son dakika haberi: Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, YouTube ve diğer çevrim içi platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığına hükmetti.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, bir müzik yapımcısının YouTube'a karşı açtığı davayı karara bağladı.
Çevrim içi platform operatörlerinin ilkesel olarak kullanıcıları tarafından yasa dışı olarak yayınlanan ve telif hakkıyla korunan içeriği halka iletmedikleri ifade edilen kararda, platformların bazı durumlarda telif hakkı ihlalinde bulunan içeriklerden sorumlu olmadığı belirtildi.
Kararda, platformların söz konusu yasa dışı içeriği kaldırmak veya erişimi engellemek için hızlı biçimde harekete geçmesi gerektiği kaydedilerek, söz konusu platformların telif hakkı ihalelerini önlemeye yönelik uygun teknolojik araçları kullanmaması durumunda ise sorumlu olabilecekleri ifade edildi.
Bir müzik yapımcısı, 2008 yılında telif haklarına sahip olduğu albümlerin YouTube''a yayımlanması nedeniyle Almanya'da hukuki süreç başlatmıştı.
Alman mahkemesi, davayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.
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