Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti! Yeni partisi belli oldu

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.