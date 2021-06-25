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Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti! Yeni partisi belli oldu

Son dakika haberine göre; CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı. Sütlü, "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü istifa etti! Yeni partisi belli oldu

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa etti. Sütlü, Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

Sera Kadıgil'in bu istifasıyla birlikte CHP'nin Meclis'teki koltuk sayısı 135'e düşerken TİP'in koltuk sayısı da 4'e yükselmiş oldu.

İSTİFA SONRASI İLK AÇIKLAMA
Milletvekili istifa sonrası yaptığı ilk açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" dedi.

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ KİMDİR?
1984 yılı İstanbul doğumlu olan Saliha Sera Kadıgil Sütlü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini, Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans tezini, Londra Queen Mary Üniversitesindeki araştırmaları sonrasında sinema eserleri üzerine yazdı. İstanbul Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Kültür ve sanat hukuku ile fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar konularında uzmandır.

Avukatlık stajını Ergenekon kumpası davalarında tamamladı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun ve sendikanın kurucu avukatlığını ve baş hukuk müşavirliklerini yürüttü.

Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu ve son 3 dönemdir Parti Meclisi Üyesi olarak görev aldı.

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