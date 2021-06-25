Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu (25 Haziran 2021)
Sağlık Bakanlığı 25 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından (covid19.saglik.gov.tr) Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte 25 Haziran 2021 korona virüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosu...
İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMLARINDA SON DURUM
Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, toplam vefat sayısı 49 bin 473, toplam ağır hasta sayısı 737, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (25 HAZİRAN 2021)
24 HAZİRAN
23 HAZİRAN
22 HAZİRAN
21 HAZİRAN
20 HAZİRAN
19 HAZİRAN
18 HAZİRAN
17 HAZİRAN
16 HAZİRAN
15 HAZİRAN
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