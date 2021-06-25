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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu (25 Haziran 2021)

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik korona virüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu (25 Haziran 2021)

Sağlık Bakanlığı 25 Haziran 2021'e ait koronavirüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 25.06.2021 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021
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SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 bilgilendirme sayfasından (covid19.saglik.gov.tr) Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son durum ne? Bugün Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı ne kadar oldu? Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte 25 Haziran 2021 korona virüs (Kovid-19) vaka ve vefat tablosu...

5 bin 630 yeni vaka! Veriler açıklandı 5 BİN 630 YENİ VAKA! VERİLER AÇIKLANDI

İŞTE VAKA VE VEFAT RAKAMLARINDA SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 936 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 630 kişinin testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 59 milyon 667 bin 586, toplam vaka sayısı 5 milyon 398 bin 878, toplam vefat sayısı 49 bin 473, toplam ağır hasta sayısı 737, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 261 bin 892 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,0, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU (25 HAZİRAN 2021)

24 HAZİRAN

23 HAZİRAN

22 HAZİRAN

21 HAZİRAN

20 HAZİRAN

19 HAZİRAN

18 HAZİRAN

17 HAZİRAN

16 HAZİRAN

15 HAZİRAN

14 HAZİRAN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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