PKK'lı terörist Abdulsittar Özer mağarada 3 örgüt üyesini infaz etmiş

Özer'in öldürülmesiyle birlikte örgüt içindeki kanlı infaz da deşifre oldu. Özer'in, Lice'de kış aylarını geçirmek üzere girdikleri sığınakta sevgilisi Hacer Sucin hariç, Muhammed Şirin Demir, Jiyan Gülten ve Mesut Yıldırım'ı infaz eden Taner Kaya'yı sorgulamak amacıyla bölgeye geldiği belirlendi.

PKK'nın sözde Kendal sorumlusu olan Özer'in mağarada 3 örgüt üyesini infaz eden Taner Kaya'yı da sorgulayıp infaz ettiği belirlendi.