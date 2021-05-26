Terör örgütü PKK/YPG'de iğrenç gerçekler! Tecavüz edip infaz ediyorlar

KADIN TERÖRİSTLERİN SAYILARI 90'LI YILLARDAN İTİBAREN ARTTI

Terör örgütü PKK/KCK içindeki sayıları 1990'lı yıllardan itibaren artan kadın teröristlerin, örgüt tarafından araçsallaştırılan konuların başında geldiği belirtilen raporda, terör örgütünün, silahlı ve ideolojik mücadelenin kritik unsuru olarak gördüğü kadınlara yönelik propagandasını, onları özgürleştireceği iddiasıyla yaptığı kaydedildi.

Raporda, örgüt tarafından başlangıçta "özgürleşecek köleler" olarak görülen kadınların, silahlı eylemlerde yer almaya başladıkları 1990'lı yıllarda "yoldaşlar", intihar saldırılarının öznesi olmaya başladıkları 1996'dan sonra da "tanrıçalar" olarak adlandırıldıkları bildirildi.