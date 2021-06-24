Son dakika: Başkan Erdoğan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, 40 dakika sürdü.
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
İki lider arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme, 40 dakika sürdü.