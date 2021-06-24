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Son dakika: Başkan Erdoğan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, 40 dakika sürdü.

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Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov’u kabul etti

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İki lider arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme, 40 dakika sürdü.

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