23 Haziran 2021, Çarşamba
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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni (TOGG) inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin Otomobili'nin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullanan Minnihanov, otomobile binerek incelemelerde bulundu. İşte fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 22:01
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