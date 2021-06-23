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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni (TOGG) inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti. Türkiye'nin Otomobili'nin özelliklerini içeren simülasyon cihazını kullanan Minnihanov, otomobile binerek incelemelerde bulundu. İşte fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 23.06.2021 21:58 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 22:01
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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni TOGG inceledi

Bakan Varank, Minnihanov ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretler için bulunduğu Kocaeli'de Bilişim Vadisi'ne gitti.

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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni TOGG inceledi

Varank ve konuk Cumhurbaşkanı Minnihanov, Bilişim Vadisi'nde çağdaş hat sanatı sanatçısı Levent Karaduman'ın çalışmalarını inceledi, ayrıca Minnihanov burada tuvale iz bıraktı.

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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni TOGG inceledi

Bilişim Vadisi hakkında sunum yapılmasının ardından Varank ile Minnihanov ve beraberindeki heyet, yazılım okuluna geçti.

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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni TOGG inceledi

Burada çalışmalar hakkında bilgi alan Varank, Minnihanov ve beraberindekiler, daha sonra Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) bulunduğu binaya gitti.

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Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov Türkiye'nin Otomobili'ni TOGG inceledi

Burada Bakan Varank, Minnihanov ve beraberindeki heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Kamilhan Süleyman Yazıcı karşıladı.