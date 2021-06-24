Diyanet'ten 2021 hac başvurularıyla ilgili yeni açıklama | Ücretler iade edilecek

2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip salgın kısıtlamaları nedeniyle hakları 2021 yılına devredilen kayıt hakları bir kez daha ertelendi ve 2022 yılına devredildi.

Hacı adaylarının, daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesi devam edecek.