Terörist Duran Kalkan HDP'ye yol gösterdi! Türkiye'yi yönetmeli ve iktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı

BİZ PKK OLARAK DESTEĞE VARIZ

Türkiye'de HDP'nin kapatılma tartışmaları tüm hızıyla sürerken Kalkan HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurguladı. Kalkan konuya ilişkin "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." ifadelerini kullandı.