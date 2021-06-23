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Terörist Duran Kalkan HDP'ye yol gösterdi! Türkiye'yi yönetmeli ve iktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı

PKK terör örgütü elebaşılarından Duran Kalkan yayınladığı videoda HDP'nin İzmir binasına yönelik saldırıya değinirken, gündeme ilişkin de açıklamalarda bulundu. Kullandığı ifadelerle terör örgütü PKK'ya yol haritası çizen Kalkan, "Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2021 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021
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Terörist Duran Kalkan HDP'ye yol gösterdi! Türkiye'yi yönetmeli ve iktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı

PKK elebaşlarından Duran Kalkan yayınladığı videoda İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıya dair açıklamalarda bulundu.

HDP'YE YOL HARİTASI ÇİZDİ

Yaptığı açıklamada HDP'ye yol gösteren terörist Kalkan "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" ifadelerini kullandı.

HDP TÜRKİYE'Yİ YÖNETEBİLİR

HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini ifade eden terörist PKK elebaşısı Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." dedi.

BİZ PKK OLARAK DESTEĞE VARIZ

Türkiye'de HDP'nin kapatılma tartışmaları tüm hızıyla sürerken Kalkan HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurguladı. Kalkan konuya ilişkin "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Duran Kalkan HDP'ye yol çizdi! Türkiye'yi yönetmeliler TERÖRİSTBAŞI DURAN KALKAN HDP'YE YOL ÇİZDİ! TÜRKİYE'Yİ YÖNETMELİLER

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