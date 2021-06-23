Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maske takmama yasağı için Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan kararlar yakından takip ediliyor. Ülke genelindeki vaka sayılarında yaşanan düşüş ve yaz aylarında açık hava kullanımının artışı dolayısıyla maske yasağı da gündemde yer alan hususlardan birisi oldu. İşte, Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşuldu.