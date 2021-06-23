23 Haziran 2021, Çarşamba
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Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?

Maske yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Maske yasağı ne zaman kalkacak sorusu son Kabine Toplantısı ile beraber yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor" dedi. İşte, Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.06.2021
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Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?

Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Maske takmama yasağı için Kabine Toplantısı'ndan çıkacak olan kararlar yakından takip ediliyor. Ülke genelindeki vaka sayılarında yaşanan düşüş ve yaz aylarında açık hava kullanımının artışı dolayısıyla maske yasağı da gündemde yer alan hususlardan birisi oldu. İşte, Maske yasağı ne zaman kalkacak? Maske yasağının kalkacağı tarih belli oldu mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşuldu.

Bu kapsamda vaka sayılarındaki düşüşe paralel olarak önümüzdeki dönemde AVM'lerin yanı sıra dolmuş, otobüs, metro gibi toplu taşıma araçlarında ve hastanelerde maske takılma zorunluluğunun devam etmesi ancak park, bahçe, meydan gibi açık alanlarda maske kuralının esnetilmesi öngörüldü.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan maske yasağı hakkında bir açıklamada bulunmadı.

KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

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