YKS günü yasak var mı? Üniversite sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sınav gününü bekliyor. Yeni normalleşme sürecine hazırlık yapılan Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ile ilgili de yeni kararlar alındı. Bu gelişmelerin ardından milyonlarca öğrenci ve velileri, YKS sınavının yapılacağı günlerde kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, YKS günü yasak var mı? 26-27 Haziran Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

YKS GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? 26-27 HAZİRAN...

2021 YKS oturumları 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00'de başlayacak, pazar günü ise tam gün kısıtlama olacak. Yeni normalleşme kararına göre, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'dan sonra tamamen kalkacak.

Buna göre, 26 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar günü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.