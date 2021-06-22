Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Haziran AFAD son depremler

Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Deprem, saat 11.06'da yerin 6.76 kilometre altında gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.

AYNI BÖLGEDE 5.3 ŞİDDETİN DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Haziran saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.