Son dakika: Muğla Datça'da korkutan deprem! 22 Haziran AFAD son depremler
Son dakika... Muğla'nın Datça ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saatlerinde 5.3 şiddetinde gerçekleşen ve büyük paniğe neden olan depremin ardından bugün saat 11.06'da 3,6 şiddetinde bir sarsıntı kaydedildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 22 Haziran son depremler listesi...
Muğla'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Deprem, saat 11.06'da yerin 6.76 kilometre altında gerçekleşti.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre illerde de hissedildi.
AYNI BÖLGEDE 5.3 ŞİDDETİN DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 22 Haziran saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada da saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, depremin ilçede hissedildiğini belirterek, "An itibarıyla bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Jandarma ve polis ekiplerimizin de sorumluluk alanlarında yaptıkları incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı." dedi.
SON DEPREMLER (22 HAZİRAN 2021)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.06.22 11:06:13 36.3278 27.0498 13.3 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2021.06.22 10:28:15 36.3902 27.0563 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 10:10:50 36.3637 27.1527 9.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 09:43:56 36.3338 27.0555 7.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 09:13:18 36.3733 27.0677 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 08:50:56 36.3420 27.1262 7.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 08:33:24 36.2715 27.1133 12.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 08:31:23 37.8765 27.1268 18.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.22 08:23:09 36.3653 27.0447 3.7 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 08:08:44 36.3528 27.0212 8.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 07:57:51 36.3253 27.1245 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 07:49:53 36.3783 27.1225 12.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 07:47:13 36.3842 27.0723 5.0 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 07:46:30 36.3912 27.0988 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 07:35:32 36.2760 27.1590 15.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 07:28:41 36.3580 27.0185 6.9 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
2021.06.22 07:05:56 36.3997 27.0998 5.0 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:49:34 36.3562 27.0727 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 06:40:05 36.3712 27.1237 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:38:19 36.3942 27.0957 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:33:23 36.3352 27.1447 6.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:29:19 36.3805 27.0838 11.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:26:33 36.2810 27.2072 23.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:23:42 36.3232 27.1217 4.9 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 06:22:35 36.3798 27.0623 5.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 06:15:55 36.3602 27.0252 10.5 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 06:02:34 36.4242 27.0488 8.4 -.- 3.7 3.8 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 05:59:42 36.3015 27.1655 22.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 05:58:24 36.3302 27.1427 22.3 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.22 05:57:09 36.3698 27.0710 5.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.22 05:50:33 36.3833 27.0583 9.3 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2021.06.22 05:43:12 36.2837 27.1972 20.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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