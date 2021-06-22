Son dakika: 4. yargı paketi mesaisi! Bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak
Son dakika haberi.... 4. yargı paketi mesaisi başlıyor. 27 maddelik kanun teklifinin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor. CHP, pakete kendi önerilerinin de eklenmesini istiyor. 4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.
Meclis'te 4. yargı paketi mesaisi başlıyor. Teklifin ilk durağı Adalet Komisyonu olacak.
27 maddelik teklifin ana başlıklarından biri kadına şiddetle mücadele.
Boşanmış eşe karşı işlenen suçlar "nitelikli hal" kapsamına alınıyor ve cezası artırılıyor. Katalog suçlarda tutuklamalara somut delil şartı getirilirken adli kontrolün süresi de sınırlandırılıyor.
4. YARGI PAKETİNİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR
4. yargı paketinin görüşmeleri bu hafta komisyonda tamamlanacak. Paketin önümüzdeki hafta Genel Kurul'da yasalaştırılması planlanıyor.