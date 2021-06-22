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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konulu İkinci Konferansı’na katılacak. Konferansta, Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacak.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı’na katılacak

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacağı belirtilerek konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacağı kaydedildi.

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