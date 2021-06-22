Son dakika: PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı! Metropollerde eylem yapacaktı
Son dakika haberine göre Mardin'de polis, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Ali İbrahim'i (30) yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada bir kısmı çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağını söyleyen ve terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu belirlenen Ali İbrahim'in ifadesinin ardından 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi. Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı.
Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Ayrıca, tıraş makinesine yerleştirilmiş 9 Watt pil ve anahtar, şarj aletine saklanmış 2 elektrikli kapsül ve 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.
Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi. Teröristin ifadesi doğrultusunda 6 Türk de gözaltına alındı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son fırsat! KPSS geç başvuru nasıl yapılır? 2021 Lisans KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılacak?
- BİM salı indirimlerinde sürpriz kampanyalar! 22 Haziran 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Bu hafta sonu yasak var mı? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma olacak mı? Kısıtlama ne zaman kalkacak?
- 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Bugün sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Akşam saat 24.00 kısıtlaması 1 Temmuz'da mı başlayacak?
- Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?
- 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Son dakika: Maske yasağı bitti mi? 1 Temmuz'dan sonra sokakta maske takma zorunluluğu kalkacak mı? Kabine kararları...
- Son dakika: Pazar günleri yasak kalktı mı? 1 Temmuz sonrası pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı var mı? 26-27 Haziran 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?