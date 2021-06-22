İP'li vekilin 15 kaçak yapısının yıkımına başlandı! Türkkan'ın korumalarından gazetecilere saldırı!
Kocaeli’de İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait 15 kaçak yapıyla ilgili yıkım kararının kesinleşmesinin ardından çiftlikte dün tahliye gerçeklemişti. Ekipler bugün yıkım çalışmalarına başladı. Yıkım alanında çekim yapan gazetecilere, Türkkan'ın korumaları saldırdı. 4 kişi tarafından saldırıya uğrayan İHA muhabiri, "Gelip saldırdılar, 'neyi çekiyorsun' diyerek. Drone'u parçaladılar." dedi.
Dilovası Belediyesi ekipleri, geçen yıl haziran ayında İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası ilçesi Köseler Köyü'ndeki çiftliğinde incelemelerde bulundu.
Türkkan'a ait Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te yapılan incelemede ekipler, 28 bin metrekarelik alandaki 15 yapının kaçak ve çiftliğin bir kısmının da TOKİ arazisinde olduğunu belirledi. 15 kaçak yapı için 662 bin 794 TL ceza uygulandı. Kaçak yapıların yıkımına karar verildi, şirketin başvurusu üzerine Kocaeli 1. İdare Mahkemesi yıkım kararını durdurdu.
Kaçak olduğu iddia edilen çiftliğin tahliye edilmesi için verilen süre dolunca dün bölgeye jandarma, belediye ve elektrik dağıtım ekipleriyle iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çiftlikteki incelemesinde kaçak olduğu belirlenen yerlerin yıkılmasına karar verildi. Yıkımdan önce, çiftlikteki malların çıkarılması için süre istendi. Öğleden sonra tahliye işleminin başlamasıyla çiftlikteki büyükbaş hayvanlar ve bazı eşyalar, çiftlik çalışanlarınca kamyonlara yüklenip tahliye edildi.
EKİPLER YIKIM İŞLEMİNE BAŞLADI
Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından bugün saat 11.00 sıralarında yıkım ekibi, iş makineleri ve kamyonlarla çiftlik önüne geldi. Bu sırada çok sayıda jandarma ekibi de çiftlik içerisinde ve çevresinde, güvenlik önlemi aldı. Yıkım ekibiyle çiftlik yetkilileri arasında yapılan kısa bir toplantının ardından kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı.
TÜRKKAN'IN KORUMALARINDAN GAZETECİLERE SALDIRI
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları bölgede yıkımı takip eden gazetecilere saldırdı. 4 kişi tarafından saldırıya İHA muhabiri, "Gelip saldırdılar, 'neyi çekiyorsun' diyerek. Drone'u parçaladılar." dedi.
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