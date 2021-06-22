Türkiye'den flaş Afrika açıklaması! Yol haritamız var

"Afrika gelecek için ümit ve fırsatların kıtasıdır" diyen Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"O nedenle Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Afrika'yı öne çıkarmak istedik. Aynı zamanda Afrika bizim için gerçek dostlarımızın olduğu bir kıtadır. Bizler için Afrika deyince güler yüz, dostluk ve samimiyet akla gelir. Türkiye olarak elbette birçok alandaki tecrübelerimizi Afrika ülkeleriyle paylaşıyoruz, paylaşacağız. Türkiye'nin birçok alanda avantajları var ama bana göre Türkiye'nin Afrika'daki en büyük avantajı Türkiye'nin Afrika'ya bir sömürgeci ülke olarak değil Afrika'yı eşit ülke olarak görmesidir."

Gine Dışişleri Bakanı Suzi Barbosa ise Türkiye'nin kendisi için yabancı bir yer olmadığını, bu ziyaretin 5'inci ziyareti olduğunu belirterek, misafirperverlik için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle büyükelçiliğin açılışı gerçekleştirildi. Törene Gine Bissau Ankara Büyükelçisi Malam Mane de katıldı.