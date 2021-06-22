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İçişleri Bakanlığından Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildi iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, kara para aklama suçundan Avusturya'da gözaltında olan Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Levon Termendzhyan'a (Lev Aslan Dermen) vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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İçişleri Bakanlığından Sezgin Baran Korkmaz'ın ortağı Levon Termendzhyan'a vatandaşlık verildi iddiasına yalanlama

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İDDİALAR ASILSIZ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Levon Termendzhyan'a Türk vatandaşlığı verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan iddiaların asılsız olduğu bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

BİR KAYIT TESPİT EDİLMEDİ

"Bazı basın yayın ve sosyal medya mecralarında yer alan Lev Aslan Dermen'e (Levon Termendzhyan) Türk vatandaşlığı verildiği iddiaları gerçeği yansıtmamakla birlikte; manipülasyonlara yol açmamak amacıyla iddialara konu olan Lev Aslan Dermen ve Levon Termendzhyan ad veya soyad bilgileri ile benzerlik ve harf içermesi ile yapılan sorgu sonucunda, nüfus kütüklerinde herhangi bir kayıt tespit edilememiş olup ayrıca devam eden vatandaşlık başvurusunun da bulunmadığı anlaşılmıştır."

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