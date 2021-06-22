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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temas: Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kuzey Batı Suriye'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin BMGK kararının uzatılması konusu ele alındı.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik temas: Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BATI SURİYE'YE İNSANİ YARDIM

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bugün Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Søreide ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Kuzey Batı Suriye'ye insani yardımın ulaştırılmasına ilişkin BMGK kararının uzatılması konusu ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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