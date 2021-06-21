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Son dakika: İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı! Araçlar sürüklendi

Son dakika haberine göre 'in ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle 1 otomobil ve 1 cip sel sularına kapılırken, ekili araziler ve hayvan damları suyla doldu.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: İzmir Ödemiş'i sağanak vurdu: Dere ve çaylar taştı! Araçlar sürüklendi

'te dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kırsal , , , , Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Yüksek kesimlerden gelen sel suları, taş ve kaya parçaları ile çöp konteynerlerini sürükledi, yollardaki kilit parke taşları söktü.

'nde, park halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi.

'nde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



DERE VE ÇAY TAŞTI
Şiddetli yağışta ve tepelerden gelen suyla dolup, taştı. Çevredeki bazı bahçeler ve hayvan damlarında su baskınları yaşanırken, ekili araziler su altında kaldı. 'nde rögarların tıkanması nedeniyle yolda su birikintileri oluştu.



Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi'ne bağlı ekipler iş makineleriyle su birikintilerini tahliye etti.

Ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte sel sularının getirdiği, yollardaki taş ve kaya parçalarını temizleyip, zarar gören yerlerin onarımına başladı.

Ödemiş Belediye Başkanı de bölgeye gelerek, su baskınlarından zarar gören vatandaşlara geçmiş, olsun dileğinde bulunup, çalışmaları yerinde izledi.

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