Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'ye iade edilecek mi? İşte davadaki son dakika gelişmesinin detayları

TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEK Mİ?

Korkmaz'ın bir sonraki duruşmasının 14 gün sonra yapılacağı bilgisini paylaşan Ceyhun, Korkmaz'a ilişkin basında yer alan haberlere de değinerek, "Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği bilgisi de kendisinin avukatı tarafından bize teyit edilen bir bilgi." şeklinde konuştu.