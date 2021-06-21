Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte haftanın doz miktarı

7 MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.