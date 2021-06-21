Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısı açıklaması! İşte haftanın doz miktarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında Türkiye'de bir hafta boyunca uygulanan koronavirüs aşı dozu miktarı hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs aşısına ilişkin uygulanan doz sayısı hakkında açıklamalarda bulundu.
7 MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı son dakika paylaşımında "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı." ifadelerini kullandı.
İllerin 5-11 Haziran'daki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları, yüksekten düşüğe doğru şöyle sıralandı:
"Kars 129,51, Bolu 107,05, Eskişehir 99,79, Gümüşhane 98,8, Tokat 97,51, Erzurum 95,08, Ankara 94,87, Sivas 88,85, Erzincan 88,3, Kütahya 88,26, Kayseri 86,46, Çorum 80,36, Rize 80,15, Ağrı 80,12, Bitlis 76,64, Isparta 76,54, Zonguldak 74,76, Düzce 74,3, Kastamonu 70,41, Yozgat 66,33, Bilecik 66,3, Çankırı 66, Trabzon 65,65, Bartın 64,33,
Kocaeli 62,49, Sakarya 62,15, Niğde 61,31, Ordu 59,76, Bayburt 58,6, Kırklareli 58,05, Kırşehir 56,78, Malatya 55,82, Afyonkarahisar 55,37, İstanbul 55,2, Kırıkkale 54,9, Diyarbakır 52,88, Elazığ 52,55, Muş 52,54, Giresun 52,15, Balıkesir 51,92, Tekirdağ 49,86, Denizli 49,48, Karaman 49,43, Bursa 49,29, Konya 49,29, Samsun 46,6, Ardahan 45,76, Artvin 44,84, Siirt 44,4, Uşak 42,23, Batman 41,59, Karabük 41,05, Çanakkale 39,7, Nevşehir 39,68, Hakkari 39,57, Van 37,85, Gaziantep 37,84, Mardin 37,79,
Burdur 37,07, Aksaray 34,99, Manisa 34,95, Yalova 33,69, Muğla 33,37, Şanlıurfa 33,14, Sinop 32,8, İzmir 32,04, Amasya 30,7, Bingöl 30,52, Kilis 28,71, Antalya 28,49, Tunceli 22,77, Şırnak 21,57, Kahramanmaraş 19,35, Adıyaman 18,34, Iğdır 16,89, Aydın 16,53, Mersin 16,48, Edirne 16,43, Adana 7,7, Osmaniye 7,66, Hatay 5,97."
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