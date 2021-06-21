Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yeni normalleşme sürecine ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplanın ardından merak edilen soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de pazar günü yasakları oldu. Peki, pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

PAZAR GÜNLERİ YASAK VAR MI? 27 HAZİRAN'DA...

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü kısıtlamaları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başkan Erdoğan tarafından pazar yasakları hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.