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Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... ? Koronavirüsle mücadele kapsamında pazar günleri uygulanan tam gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından son gelişmeleri açıklıyor. Peki, pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Pazar günleri yasak var mı, kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika... Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Yeni normalleşme sürecine ilişkin kararların alındığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplanın ardından merak edilen soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de pazar günü yasakları oldu. Peki, , kalktı mı? 27 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler...

PAZAR GÜNLERİ YASAK VAR MI? 27 HAZİRAN'DA...

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü kısıtlamaları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Başkan Erdoğan tarafından pazar yasakları hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Pazar kısıtlaması kalktı mı? MASKELERE VEDA EDECEK MİYİZ?

İSTANBUL'DA 7 MİLYON 590 BİN 610 DOZ AŞI YAPILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kovid-19 salgınına karşı İstanbul'da dün gerçekleştirilen aşı rakamlarını paylaştı.

Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık." bilgisini verdi.

"BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL SORUNLAR YAŞANABİLİYOR"

İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Kovid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.

Çalışmada, hastaların yüzde 50'sinden fazlasının bilişsel sorunlar, yüzde 16'sının çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar, yüzde 6'sının görsel-uzamsal sorunlar yaşadığı, yüzde 6'sında hafızayla ilgili problemler ve yüzde 25'inde tüm bunların kombinasyonunun görüldüğü kaydedildi.

Her 5 hastadan birinde travma sonrası stres bozukluğunun, yüzde 16'sında ise depresyon belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Bilişsel ve patolojik sorunların gençleri daha çok etkilediğine işaret edilen araştırmada, 50 yaş altındaki hastaların çoğunun çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Vita-Salute San Raffaele Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı, Prof. Massimo Filippi, "Çalışmamız, önemli bilişsel ve davranışsal sorunların Kovid-19 ile ilişkili olduğunu ve birkaç ay sonra da devam ettiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

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