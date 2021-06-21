Coşkun Başbuğ A Haber'de parti binalarına saldırıların nedenini açıkladı! Gözyaşının hakim olduğu bir Türkiye isteniyor

Başbuğ açıklamalarında, "İzmir'deki olay insani ve siyasi boyutlar var. Cumhurbaşkanımız çok net ifade etti, yürekten lanetliyoruz. Bir kadına, korumasız bir kişiye yapılan saldırı insanlık dışı. Türklükle Türkle alakası olmayan bir şey. Türk dünyasında bir kadına, silahsız kişiye silah sıkmadığımız bilinir. Teslim olan teröristlere bile Mehmetçik zarar vermez. Bu bizim kanımızda var, damarlarımıza işlemiş. Sizlahsız bir kişiye, savunmasıza, teslim olana hele ki bir kadına zarar vermeyiz. Bir saldırı gerçekleştirip Türklük arkasına sığınamazsınız." ifadelerine yer verdi.