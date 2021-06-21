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Coşkun Başbuğ A Haber'de parti binalarına saldırıların nedenini açıkladı! Gözyaşının hakim olduğu bir Türkiye isteniyor

canlı yayınına katılan Güvenlik ve Terör Uzmanı , parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi. AK Parti ve HDP binalarının hedef alındığını işaret ederek kaos planının yeniden devreye girdiğini belirten Başbuğ, "Bunlar tesadüf değil. Kanın ve gözyaşının hakim olduğu bir isteniyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Coşkun Başbuğ A Haber'de parti binalarına saldırıların nedenini açıkladı! Gözyaşının hakim olduğu bir Türkiye isteniyor

Güvenlik ve Terör Uzmanı , canlı yayınında HDP ve AK Parti binalarına yapılan saldırıları değerlendirdi.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİ 2023'TE"

Önemli açıklamalarda bulunan Başbuğ, "Birileri süreci çok farklı notlara çekmek için uğraşıyor. 'Sabah sağcı akşam solcu vurdu' oyununa yeniden başladılar. İzmir'deki kalleş saldırı planlı programlı bir çalışmaydı. Bunun ardından da Diyarbakır'da AK Parti binasına saldırı gerçekleşti. Az önce de Ağrı'da aynı türde saldırı olduğunu duyurdunuz. Bunlar tesadüf değil. Kaos ortamı planlanıyor. Kanın ve gözyaşının hakim olduğu bir Türkiye isteniyor. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini 2023'te gerçekleştireceğiz. Bu seçimi oyunlara gelmeden atlatırsak önümüzdeki dönemin pivot noktası Türkiye. Bunu bilenler sinsi oyunların peşinde. " dedi.

"PLANLI SALDIRILAR BAŞLADI"

A Haber'de gündemi değerlendiren Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, 'deki saldırının ardından vatandaşlarının duygularının hedef alındığını belirtti.

Başbuğ açıklamalarında, "İzmir'deki olay insani ve siyasi boyutlar var. Cumhurbaşkanımız çok net ifade etti, yürekten lanetliyoruz. Bir kadına, korumasız bir kişiye yapılan saldırı insanlık dışı. Türklükle Türkle alakası olmayan bir şey. Türk dünyasında bir kadına, silahsız kişiye silah sıkmadığımız bilinir. Teslim olan teröristlere bile Mehmetçik zarar vermez. Bu bizim kanımızda var, damarlarımıza işlemiş. Sizlahsız bir kişiye, savunmasıza, teslim olana hele ki bir kadına zarar vermeyiz. Bir saldırı gerçekleştirip Türklük arkasına sığınamazsınız." ifadelerine yer verdi.

"SİNSİ OYUNLARINI DEVREYE SOKTULAR"

'yi karıştırmak için kaos planlarının devreye girdiğini belirten Başbuğ, "Siyasi boyutta ise Türk milletinin hassas noktalarına dokunarak bir süreç işletmek istiyorlar. Kenan Evren'in 'bir sağdan bir soldan astık' cümlesine benzer olaylar yaşadık. FETÖ döneminde TV'lerde çok sinsi oynadılar. Önce şehit haberi verdiler, ardından şu noktada Kürt evine saldırı gerçekleşti dediler. Bu yayın akışıyla Türkiye'nin içinde kaos planladılar." şeklinde konuştu.

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