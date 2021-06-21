CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi vatandaşı isyan ettirdi! Şebeke suyunu içen hastaneye koştu

"BURADA YÜZLERCE HASTA İNSAN VAR"

Akşam saat 21.00 sıralarında hastaneye geldiklerini fakat gecenin bir yarısına kadar hastanede olduklarını söyleyen Remzi Fidan (51), "Şebeke suyundan dolayı benim çocuğum hasta oldu. İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz kimse bizimle ilgilenmiyor. Burada yüzlerce hasta insan var. 2 gündür sular içilmiyor, hazır su alıp içiyoruz" diye tepki gösterdi.

İZSU'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ise dün konu hakkında açıklama yapmıştı. Gaziemir ilçesinde suyun tat ve kokusunu etkileyen kısa süreli bir arıza yaşandığını ancak sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.