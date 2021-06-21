21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Son dakika haberine göre; (Kovid-19) tedbirleri kapsamında genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla bitti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Türkiye genelinde 19 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de başlayan 31 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'te sona erdi.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgede, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri ile cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı duyurulmuştu.

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