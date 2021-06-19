Son dakika: İran'ın 8. Cumhurbaşkanı belli oldu: Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi

SEÇİMLERE İLGİ DÜŞÜK DÜZEYDE

Ülkede adayların çoğunluğunun veto edilmesi nedeniyle reformist seçmenin bir bölümü boykot kararı aldığı için seçimlere ilginin az olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığının yanı sıra il, ilçe ve beldelerde yönetim konseyi seçimleri ile İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi ara seçimleri için de oy kullanıldığı için bazı seçim merkezlerinin önünde yoğunluk oluştu.

Seçim sonuçlarının öğle saatlerine kadar netleşmesi ve 8. Cumhurbaşkanının ilan edilmesi bekleniyor.