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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda yakalandılar

, yasa dışı yollarla 'den 'ye girmeye çalışan 1'i PKK mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 19.06.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda yakalandılar

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Sınır hattında yakalandılar.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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