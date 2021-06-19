Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sınırda yakalandılar

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Sınır hattında yakalandılar.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/lkg1MEVrAD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021