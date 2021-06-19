20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı miktarı 41 milyona yaklaşırken, gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de pazar kısıtlaması oldu. Peki, pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

PAZAR GÜNÜ YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İkinci kademeli normalleşme süreci kapsamında pazar tam gün kısıtlama uygulanması kararlaştırılmıştı. Buna göre, yeni bir karar alınıncaya kadar pazar günü uygulanan tam gün kısıtlaması devam edecek. 19 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar gününü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.