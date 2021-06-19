Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
Pazar günü yasağı devam ediyor mu? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Sağlık Bakanlığı tarafından son 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığı bildirildi. Aşılama sürecinin hızlanması ve vaka sayısının düşmesi ile birlikte gözler pazar günü kısıtlamasına çevrildi. Peki, pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...
20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadelede çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı miktarı 41 milyona yaklaşırken, gözler tam normalleşme sürecine çevrildi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de pazar kısıtlaması oldu. Peki, pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...
PAZAR GÜNÜ YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?
İkinci kademeli normalleşme süreci kapsamında pazar tam gün kısıtlama uygulanması kararlaştırılmıştı. Buna göre, yeni bir karar alınıncaya kadar pazar günü uygulanan tam gün kısıtlaması devam edecek. 19 Haziran Cumartesi saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, pazar gününü de kapsayacak şekilde uygulanacak ve 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
PAZAR GÜNLERİ MARKETLERDE NELER YASAK?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günlerinde marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde ise şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.
Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak.
Bu durumdaki kişiler şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
ZORUNLU HALLER NELER?
Genelgede belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda, vatandaşlar durumlarını belgelendirmek kaydıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve Alo 199 sistemlerinden, valilik veya kaymakamlık bünyesindeki Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebilecekler. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.
Zorunlu hal sayılacak durumlar;
* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
* Doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
* Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
* ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,
* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler.
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