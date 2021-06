Üsküdar'da 5 bin yeni konut için "Büyük Dönüşüm" başladı! Başkan Erdoğan talimat vermişti

"HER AY YENİ PROJEYLE İSTANBULLU'NUN KARŞISINA GELECEĞİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise her hafta, her gün

yeni bir yeni bir projeye başlarken bazılarının da projeleri durdurduklarını, açtıkları tünelleri toprakla doldurduklarını anlattı.

Proje üretmeye devam edeceklerinin altını çizen Demiröz, "Türkiye bir deprem ülkesi, dönüşüm yapılması gerekiyor. Bugün ülkemiz için yılda 750 bin konut gerekiyor. Bu dönüşümü ancak 20 yılda tamamlayabiliriz ama engellerimiz de var, bunları el birliğiyle aşabiliriz. Bütün bunlara rağmen Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her ay yeni projeyle İstanbullu'nun karşısına geleceğiz, kimsenin engel olmasına, bu düzeni bozmasına fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Çamlıca Camisi'ne komşu mahallelerde çok büyük bir alanı kapsayan bir dönüşüm hamlesinin ilk fitilini ateşlediklerini ifade etti.