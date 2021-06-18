Üsküdar'da 5 bin yeni konut için "Büyük Dönüşüm" başladı! Başkan Erdoğan talimat vermişti

"ÜSKÜDAR'DAKİ EN BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da dünyanın 14. büyük kenti olan İstanbul'un bir deprem şehri olduğunu, bilim insanlarının Marmara'daki fay hattında 7,4 büyüklüğünde bir depremin olabileceği ihtimalini dile getirdiklerini aktardı.

İstanbul'da deprem olmadan da bazı binaların yıkıldığını hatırlatan Yerlikaya, Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 33 bin 821 depremin 356'sının büyüklüğünün 4'ün üzerinde, 36'sının büyüklüğünün 5'in üzerinde, 2021'de meydana gelen 11 bin 115 depremden 86'sının büyüklüğünün 4'ün üzerinde, 6'sının büyüklüğünün ise 5'in üzerinde olduğunu aktardı.

Kentsel dönüşüm projelerini sinevizyondan göstererek Üsküdar'ın Kirazlıtepe, Ferah, Mehmet Akif ve Küplüce mahalleleri sakinlerine seslenen Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Biz sizlerin böyle modern, güvenilir, sağlıklı, çevreyle uyumlu konutlarda, caddelerde, sokaklarda yaşamanızı istiyoruz. Siz bunu hak ediyorsunuz. Üsküdar'daki en büyük dönüşümü başlatıyoruz. Biz hayırda acele etmek istiyoruz. Depremin sayılarını gördünüz, tedbir almak istiyoruz ama sizlerle beraber uzlaşıp 'Bismillah' deyip şu binaları yıkabileceğimiz zamanın süresi 3,5 yıl. Allah rızası için bize, kendinize Üsküdar'ımıza yardım edin lütfen. Hayırda acele edelim. Hiç kimseyi kandırmak, kul hakkına girmek gibi bir niyetimiz yok."

Yerlikaya, 2006 yılında başlatılan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, okullar, hastaneler, yurtlar gibi tüm kamu binalarının deprem ve zemin etütlerinin yapıldığını, 744 okulu depreme karşı güçlendirdiklerini, 344 okulu yıkarak daha çok derslik sayısıyla tekrar hizmete sunduklarını, 100 civarında okulda çalışmaların devam ettiğini, 86 okulu da henüz ihale aşamasına getirmediklerini, 2023 sonuna kadar bunların tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Kamu, en geç 5 yıl içerisinde 99 ve öncesi tüm binalarla ilgili deprem dayanımını ve kesintisiz hizmet sunabilmeyle ilgili çalışmaları bitirmiş olacak." dedi.