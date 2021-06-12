Son dakika: Başkan Erdoğan'a Burhaniye Mahallesi sakinlerinden teşekkür! "Eylem yapın ben de geleceğim" demişti
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nden geçerken aracını durdurdu, mahalleli ile sohbet etti. Mahalleli, Başkan Erdoğan'a kentsel dönüşüm sözü için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde, Burhaniye'de kentsel dönüşüm yapılması için çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, vatandaşlara "Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer verilen sözler tutulmazsa Üsküdar Belediyesi önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim" demişti.
Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar'daki evinden çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Başkan Erdoğan, Burhaniye Mahallesi'nden geçtiği sırada yol kenarından kendisini bekleyenlerini görünce aracını durdurdu.
Burhaniye Mahallesi'nde yaşayanlar, Başkan Erdoğan'ın dün cami açılışı sırasında kentsel dönüşüme destek verilmesini isteyerek, "Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eylemi yapın. Ben de yanınızda yer alacağım" sözlerine teşekkür etti.
Başkan Erdoğan, buradaki vatandaşlar bir süre daha sohbet ettikten sonra yoluna devam etti. Erdoğan Vahdettin Köşkü'ne gidene kadar konvoyunu bir kaç kez daha durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI
Başkan Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti.
Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camii ve Kur'an Kursu ibadete açıldı. Açılış töreninde vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Tüm komşularımızdan, bütün Buhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Ben, buradaki tüm konutların bu yolların sıkıntılarından bir an önce kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, bakanlığımıza yardımcı olun ki buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle sağlayalım." ifadelerini kullandı.
Bir vatandaşın, 'Kirazlıtepe'de verilen sözleri burada vermiyorlar' üzerine Başkan Erdoğan, "Hiç endişelenmeyin. Aynı sözü sizlere ben veriyorum. Eğer adımı atmazsa Üsküdar Belediyesi önüne gidin, orada oturma eyleminizi yapın. Bende sizin yanınızda yer alacağım" dedi.
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