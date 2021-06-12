Son dakika: Başkan Erdoğan'a Burhaniye Mahallesi sakinlerinden teşekkür! "Eylem yapın ben de geleceğim" demişti

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti.

Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Üsküdar'daki Şehriban Hatun Camii ve Kur'an Kursu ibadete açıldı. Açılış töreninde vatandaşlara seslenen Başkan Erdoğan, "Tüm komşularımızdan, bütün Buhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım. Ben, buradaki tüm konutların bu yolların sıkıntılarından bir an önce kurtulması için kentsel dönüşüm noktasında belediyemize, bakanlığımıza yardımcı olun ki buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle sağlayalım." ifadelerini kullandı.