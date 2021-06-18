Son dakika | MİT ve Jandarma'dan flaş operasyon: Terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz yakalandı
Erzurum Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz'in İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.
Erzurum Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre; terör örgütü PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.
İslam Biliz'in İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı bildirildi.
İSLAM BİLİZ KİMDİR?
Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK-KCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.
İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.