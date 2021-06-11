Son dakika: "Karagümrük çetesi"ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Bahçelievler, Fatih ve Pendik ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok adrese yapılan baskınlarda evler didik arandı. Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Esenler Sokak'taki bir ev ve Pendik Çamlık mahallesi Lalezar Sitesi'nde bir otomobilde arama yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı.