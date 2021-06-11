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Son dakika: "Karagümrük çetesi"ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberine göre;  merkezli 4 ilde, kamuoyunda "" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 11.06.2021 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021
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Son dakika: Karagümrük çetesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

merkezli 4 ilde kamuoyunda 'Nurişler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgüt lideri 'in de aralarında bulunduğu 27 şahısa yönelik 53 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 'Karagümrük' ve 'Nurişler' (Ergin Kardeşler) çetesi olarak kamuoyunda bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Cezaevinde bulunan ve örgütün liderliğini yapan Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 şahısa yönelik 53 ayrı adrese baskın yapıldı.Özel harekat polisleri de operasyona destek verdi.

, ve ilçelerinin de aralarında bulunduğu birçok adrese yapılan baskınlarda evler didik arandı. Bahçelievler Esenler Sokak'taki bir ev ve mahallesi Lalezar Sitesi'nde bir otomobilde arama yapılarak 2 şahıs gözaltına alındı.

Ekiplerin operasyonla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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