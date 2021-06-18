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Yasaklar o tarihte kalkıyor... Yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Haziran ayı boyunca uygulanacak normalleşme takvimi belli oldu. Aşılama uygulaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. tarafından açıklanan açıklanan günlük vaka sayılarında istenilen seviyeye yaklaşıldı. İşte, yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı?

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Yasaklar o tarihte kalkıyor... Yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. vaka sayılarında istenilen seviyeye yaklaşılmasının ardından yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Cumartesi yasaklarının kalkmasının ardından gözler Pazar yasaklarının kalkacağı tarihe çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonların gözü 21 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Henüz kademeli normalleşmenin yeni aşamasına ilişkin kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!

Normalleşme takvimine gidilen süreçte koronavirüs günlük vaka sayısı düşerken konuya yönelik kararlar alınırsa Başkan 'ın yasakların biteceği tarih ile ilgili sonrasın açıklamasında yer vermesi bekleniyor.

1 HAZİRAN SONRASI NORMALLEŞME

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.

Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.

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