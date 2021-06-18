Yasaklar o tarihte kalkıyor... Yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı?

Yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs vaka sayılarında istenilen seviyeye yaklaşılmasının ardından yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Cumartesi yasaklarının kalkmasının ardından gözler Pazar yasaklarının kalkacağı tarihe çevrildi. İşte, yasaklar ne zaman, hangi tarihte kalkacak? Pazar yasakları kalkacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Milyonların gözü 21 Haziran'da gerçekleşmesi beklenen kabine toplantısından gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Henüz kademeli normalleşmenin yeni aşamasına ilişkin kararları içeren genelge yayımlanmadı. Yeni normalleşme takvimi ile yasaklar ne zaman bitecek sorusunun yanıt bulması bekleniyor.