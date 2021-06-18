İstanbul'da dev asayiş uygulaması: Aranan 458 kişi yakalandı

Denetimlerde 119 bin 41 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 458 kişi ile yoklama kaçağı 158 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 73 ruhsatsız tabanca, tüfek ile 91 mermi, 8 kilo 407 gram uyuşturucu madde, 483 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 635 lira ile 15 bin dolar ele geçirildi.