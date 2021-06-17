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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşılamada dünya rekoru kırdık

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı , dün yapılan aşılma ile dünya genelinde en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını belirtti. Öte yandan Bakan Koca, bugünü işaret ederek, "Daha da iyi bir sonuç bekleyin" notunu düştü.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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SON DAKİKA HABERİ: Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Dünkü en iyi performans, 'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günde 1 milyon doz aşı uygulaması son 3 gündür üst üste katlanarak geçildi. 17 Haziran 2021 saat: 21.09 itibariyle ülkemizde uygulanan toplam aşı dozu miktarı 38 milyon 746 bini aşarak 40 milyon sınırına yaklaştı.

1. doz uygulanan kişi sayısı 24.597.585 olurken, 2.doz uygulanan kişi sayısı 14.149.345'e ulaştı.

SON 24 SAATTE 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 62 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 904 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Bugün yapılan 225 bin 64 testten, 5 bin 904 yeni vaka sayısı, 509 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Toplam vaka sayısının 5 milyon 354 bin 153 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 143 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 219 bin 797'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 860 olduğu açıklandı.

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