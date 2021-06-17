Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 olarak uygulanmaya başladı. Sadece pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...

BU PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, pazar günü kısıtlaması ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 19 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı pazar gününü kapsayacak ve 21 Haziran Pazartesi günü sona erecek.