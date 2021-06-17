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Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların da aşılama sürecinin başlaması ile birlikte tam normalleşme süreci araştırılmaya başlandı. İşte, Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İkinci kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve cumartesi günü sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 olarak uygulanmaya başladı. Sadece pazar günü tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. İşte, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? Pazar günü yasakları Temmuz'da kalkacak mı? Açıklama geldi...

BU PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, pazar günü kısıtlaması ikinci bir duyuruya kadar devam edecek. Buna göre, 19 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı pazar gününü kapsayacak ve 21 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN KALKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, pazar günü yasaklarının hangi tarihte kalkacağı henüz belli olmadı. Kabine Toplantısı 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kabine Toplantısı'nda pazar günü yasaklarının da görüşülmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

İŞÇİ VE MEMURLARIN KOVİD-19'A KARŞI AŞILANMASINA BAŞLANDI

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla devam ediyor.

Bugünden itibaren, SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlar ile memurlar, randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabiliyor.

Ankara Şehir Hastanesi'nde SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların aşılanmasına başlandı. Yaş sebebiyle sırası gelen vatandaşların aşılanmasına da devam edildi.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde aşı olmaya gelenlerin yoğunluk oluşturduğu görüldü. Hastanede aşı sorumlusu olarak görev yapan hemşire Hatice Samur, bugün itibarıyla randevu sayısının 9 bine ulaştığını ancak aşı hakkı olduğu halde randevu almayan kişileri de aşıladıklarını söyledi.

Bu nedenle sayının 9 bini geçtiğini belirten Samur, aşıya olan ilgiden ve yoğunluktan memnun olduklarını ifade etti. Hatice Samur sırası gelen herkesi aşı olmaya davet etti.

Aşı olmak için hastaneye gelen Ebru Pütün aşının bu kadar yaygınlaşmasından ve bu imkanın tanınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu pazar günü yasak var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak? Tam gün sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?
İnsanların aşıya karşı duyarlı olduğunu ve sıraya girdiğini görmenin kendisini mutlu ettiğini aktaran Pütün, "İnşallah olumlu sonuçlarını alacağız diye ümit ediyorum." dedi.

Aşı için gelenlerden Sahide Esra Oto da aşıyla birlikte salgını azaltma yolunda ilerlemeyi umut ettiğini söyledi.

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