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Polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...

Polislik mülakatları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkanlığı tarafından 27. Dönem alımları için sınav yerlerine yönelik açıklama geldi. Fiziki yeterlilik parkurunda ter dökecek olan adaylar Polis Akademisi resmi sitesi üzerinden yayımlanan duyuruları yakından takip ediyor. İşte, polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...

Polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Uzun süredir beklenen açıklama sonrasında gözler mülakatlara çevrildi. Diğer yandan 28. Dönem POMEM alımları içinde geri sayım başladı. İşte, polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

28. dönem alımları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizde öğrenebilirsiniz.

27. DÖNEM POMEM PARKUR SINAVI YERLERİ AÇIKLANDI

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı Fiziki Yeterlilik Aşamasına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri açıklandı.

Başkanlığı 27. dönem POMEM giriş sınavı fiziki yeterlilik aşamasına katılacak adayların sınav yerleri açıklandı.

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Fiziki Yeterlilik aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adaylara Fiziki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

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