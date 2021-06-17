Polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM sınav tarihi ve yerleri geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Uzun süredir beklenen açıklama sonrasında gözler mülakatlara çevrildi. Diğer yandan 28. Dönem POMEM alımları içinde geri sayım başladı. İşte, polislik mülakatları ne zaman 2021? 28. dönem POMEM alımları bu yıl olacak mı? Kritik süreç...

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

28. dönem alımları için henüz resmi bir tarih verilmedi. Açıklama geldiğinde detaylı bilgileri haberimizde öğrenebilirsiniz.