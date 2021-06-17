17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi" sonrası flaş mesajlar

Başkan Erdoğan'dan “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi" sonrası flaş mesajlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.06.2021 18:11
Başkan Erdoğan, Antalya’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, Antalya'da "Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi"nin ardından basın toplantısı düzenledi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;

Salgına rağmen zirvemizin yüksek katılımla gerçekleşmesini önemli bir başarı olarak görüyoruz. Bu yıl örgütümüzün 25. Yıldönümünü kutluyoruz. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi önemli adımlar kat etti. Toplantıya 13 ülkeden devlet başkanları, dışişleri bakanları katıldı. Dostlarımızın zirve için Türkiye'yi ziyaret etmeleri önemlidir.

EKONOMİ MESAJI

Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum.

DİYALOG ÇAĞRISI

Biz bölgedeki sorunlar için siyasi diyalogdan başka bir yol olduğunu düşünmüyoruz. Toplantıda ayrıca göçün önemini çizdik. Bu vesile ile AB genişleme sürecinde suni Batı Balkanlar ve Türkiye ayrımına dikkat çektik. Dönem başkanlığımız sırasında yoğun çaba harcadık, 40'a yakın etkinlik düzenledik. Bölgenin kanayan yarası beyin göçü, afetlerle mücadele gibi konularda fikir yürüttük. Yalnızca ikili düzeyde değil çok taraflı diyaloglara dikkat çektik. Ülkeler arasındaki farklılıkların çalışma alanına yansımaması için çabaladık. İkili görüşmeler için fırsat buldum. Zirve başkanlığına Yunanistan'a devrettik, başarılar diliyorum.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar
Erozan, ''Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!
Erozan, ''Tercüman demek zor. Merve Kavakçı'nın kızı..!
Muhammed Mursi'nin vefatının 2. yıl dönümü
Muhammed Mursi'nin vefatının 2. yıl dönümü
Edremit Belediyesi'nden adrese teslim ihale!
Edremit Belediyesi'nden adrese teslim ihale!
Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Başkan Erdoğan'dan AB'ye net mesaj
Ölümcül gaz tehlikesi! Durum endişe verici
Ölümcül gaz tehlikesi! Durum endişe verici
Marmara Denizi'nde 'Ölümcül gaz' tehlikesi
Marmara Denizi'nde 'Ölümcül gaz' tehlikesi
Terör örgütü PKK çocukları nasıl kandırıyor?
Terör örgütü PKK çocukları nasıl kandırıyor?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek
"Türkiye'yi üretimle büyütmemiz gerek"
Bir aile daha nöbete katıldı!
Bir aile daha nöbete katıldı!
Daha Fazla Video Göster