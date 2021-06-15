Son dakika | Meral Akşener'in Adana ziyaretinde yeni tiyatro! 'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince tek tek geri topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir 'tiyatro' sergilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye'yi kötülemeye başlamıştı.

Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını vermişti.

YERE DÖKÜLEN SOĞAN AKŞENER GİDİNCE TOPLANDI

Bu tiyatronun bir benzeri Adana'da sergilendi. Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.

Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.

Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.