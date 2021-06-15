Son dakika | Meral Akşener'in Adana ziyaretinde yeni tiyatro! 'Para etmiyor' diyerek döktüğü soğanları Akşener gidince tek tek geri topladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana’nın Ceyhan ilçesi ziyaretinde yeni bir tiyatro adım adım böyle oynandı. Akşener'in ziyareti sırasında çiftçi olduğu öne sürülen bir kişi soğanları para etmediği gerekçesiyle bir çuval soğanı Akşener’in önüne döktü. Çiftçi daha sonra Meral Akşener bölgeden ayrılınca soğanları geri yerden topladı. Daha önce de esnaftan olumsuz yanıt alamayınca Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarında görevli biri esnaf gibi çıkartılmıştı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'da esnaftan işleri konusunda olumsuz bir cevap alamayınca bir 'tiyatro' sergilenmişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli koordinatör olan bir kişi tezgah arkasına geçerek kendini esnaf gibi gösterip Türkiye'yi kötülemeye başlamıştı.
Dükkan sahibinin "Bizimle çalışmıyor, tanımıyorum" demesi üzerine kendini esnaf gibi gösteren genç, "CHP gençlik kollarındayım" yanıtını vermişti.
YERE DÖKÜLEN SOĞAN AKŞENER GİDİNCE TOPLANDI
Bu tiyatronun bir benzeri Adana'da sergilendi. Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti.
Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.
Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı.
Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.