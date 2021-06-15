Son dakika: MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor?

Son dakika... MHRS çöktü mü? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşıları için randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız sistemine giriş yaparak randevularını almaya çalışıyor. Ancak bazı vatandaşlar giriş yaparken hata ile karşı karşıya kalıyor. Bunun nedeninin merak edenler internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor? İşte haberin detayları...

MHRS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

MHRS sisteminde herhangi bir çökme gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de memurlar ve SGK'lı tüm çalışanlar için aşı randevusunun başlamasının ardından sistemde yoğunluk yaşanıyor. Sayfayı yenileyerek sisteme giriş yapabilirsiniz.