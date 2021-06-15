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Son dakika: MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor?

Son dakika... ? Türkiye'de 40 yaş üstü aşılama sürecinin başlamasının ardından müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Ancak randevu alma sistemine girişte "Network Error" hatasıyla karşılaşan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor? İşte cevaplar...

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Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Son dakika: MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? Network Error hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor?

Son dakika... ? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşıları için randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız sistemine giriş yaparak randevularını almaya çalışıyor. Ancak bazı vatandaşlar giriş yaparken hata ile karşı karşıya kalıyor. Bunun nedeninin merak edenler internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor? İşte haberin detayları...

MHRS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

MHRS sisteminde herhangi bir çökme gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de memurlar ve SGK'lı tüm çalışanlar için aşı randevusunun başlamasının ardından sistemde yoğunluk yaşanıyor. Sayfayı yenileyerek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ? BİONTECH Mİ, SİNOVAC MI?

MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.

* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.

* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.

* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.

* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.

* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.

AŞILAR NASIL YAPILACAK?

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.

Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.

Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.

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