Son dakika: MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor?
Son dakika... MHRS çöktü mü? Türkiye'de 40 yaş üstü aşılama sürecinin başlamasının ardından müjdeli haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini duyurdu. Ancak randevu alma sistemine girişte "Network Error" hatasıyla karşılaşan vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor? İşte cevaplar...
Son dakika... MHRS çöktü mü? Kovid-19 ile mücadele kapsamında aşılama süreci hız kazandı. Türkiye'de uygulanan BioNTech ve Sinovac aşıları için randevu almak isteyen vatandaşlar, MHRS ve e-Nabız sistemine giriş yaparak randevularını almaya çalışıyor. Ancak bazı vatandaşlar giriş yaparken hata ile karşı karşıya kalıyor. Bunun nedeninin merak edenler internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor? İşte haberin detayları...
MHRS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
MHRS sisteminde herhangi bir çökme gibi bir durum söz konusu değil. Türkiye'de memurlar ve SGK'lı tüm çalışanlar için aşı randevusunun başlamasının ardından sistemde yoğunluk yaşanıyor. Sayfayı yenileyerek sisteme giriş yapabilirsiniz.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın.
* Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
* Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın.
* "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
* "Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin.
* Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır. Diğer yaş grupları için randevu tarihleri ilerleyen günlerde belli olacak.
AŞILAR NASIL YAPILACAK?
Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek.
Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı, kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleştirilecek ve uygulanacak.
Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: MHRS çöktü mü, neden açılmıyor? "Network Error" hatası nedir? e-Nabız aşı randevusu neden alınmıyor?
- Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler?
- SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...
- e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı! 2020-2021 Karne notu, takdir ve teşekkür belgesi görüntüleme nasıl yapılır?
- 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
- Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
- POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?
- Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...
- 2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...
- Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?
- Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...
- Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...