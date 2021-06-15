Hangi aşı daha etkili? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceği açıklamasını yapmasının ardından gözler aşı detaylarına çevrildi. BioNTech ve Sinovac aşısı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hangi aşının daha etkili olduğu konusunda detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler? İşte cevaplar...

HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ ? BIONTECH Mİ, SİNOVAC MI?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.