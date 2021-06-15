Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler?
BioNTech mi, Sinovac mı? Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Bugünden itibaren memurlar ve SGK'lı çalışanlar için aşu randevusu açıldı. Aşı randevusu alacak olan vatandaşlar uygulanan aşılar hakkında detayları araştırmaya başladı. Çin ve Alman aşıları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler? İşte haberin detayları...
Hangi aşı daha etkili? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın memurlar ve SGK'lı tüm çalışanların aşı randevusu alabileceği açıklamasını yapmasının ardından gözler aşı detaylarına çevrildi. BioNTech ve Sinovac aşısı ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hangi aşının daha etkili olduğu konusunda detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler? İşte cevaplar...
HANGİ AŞI DAHA ETKİLİ ? BIONTECH Mİ, SİNOVAC MI?
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.
BU HASTALIĞI GEÇİRENLER DİKKAT!
Doç. Dr. Savaşçı, kişiler hangi aşıyı bulursa onu olmaları gerektiğini belirterek "Çünkü aşıların gerçekten koruyuculuğu ve hastaneye yatış oranlarını ciddi oranda azaltması söz konusu. İkinci olay, eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyordur, kanser tedavisi görüyordur veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse bu durumda inaktif aşı biraz daha güvenilir gibi duruyor. İlk tercihi inaktif aşı olan Sinovac aşısı olsun, Biontech aşısı ikinci tercihi olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla. Ama koruyuculuk oranı Biontech aşısının daha yüksek, miktar olarak düşük olduğu için ulaşılabilirliği sıkıntı olabilir. Koruyuculuk oranlarımız genel olarak yüksek. Ben de Biontech aşısı gönüllüsüydüm, aylardır takiplerine devam ediyoruz, bir yan etki görülmedi. Bu aşılar bütün testleri yapılarak halkımıza uygulandığı için gönül rahatlığı ile hangi aşıyı yaptırmak istiyorlarsa onu yaptırabilirler" diye konuştu.
'MRNA AŞILARI SONUCA ULAŞIP, VÜCUTTAN UZAKLAŞIYOR'
Doç. Dr. Savaşçı, aşılarla ilgili kendilerine gelen sorulara ilişkin, "Özellikle 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım, aşıdan mı bulaştı' deniyor. Aşıdan koronavirüs bulaşması mümkün değil. Halkımız şu yanlışa düşüyor; 'aşı oldum, koronavirüse yakalandım.' Eğer tedbirleri elden bırakırsak yine virüs kapma ihtimalimiz olabilir, bu sorular bize çok sık sorulmakta. Yeni teknolojik mRNA aşıları daha akıllı aşılar. Vücutta herhangi bir kalıntısı kalmadan, elde etmek istediğimiz sonuca ulaşıp, vücuttan uzaklaşıyor. Dolayısıyla bizim genlerimize herhangi bir teması, bizi genetik olarak etkilemesi veya bu yönde hasar bırakması mümkün değil. Ancak bağışıklık sistemini baskılayacak ilaçlar kullanıyorsa, çok ciddi nörolojik hastalık geçirmişse inaktif aşıyı olmasını daha ön planda isteriz" ifadesini kullandı.
İnaktif Aşılar
* Gelenekselleşmiş yöntemlerle üretilir.
* Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza zarar verilmeden bağışıklığımız uyarılır.
* Uzun dönem etkileri konusunda diğer aşılara kıyasla daha net konuşulabilir.
* Öldürülmüş virüs ihtiva etmelerinden dolayı ilk aşamada daha güvenli olduğu kabul edilir.
* 2-8°C'de saklanabilir.
* Üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaştır.
* Türkiye'de yapılan faz III çalışmasının ara değerlendirme sonuçlarına göre aşının etkinliği %91,25 olarak tespit edilmiştir.
* Sinovac aşısı bu sınıfa girmektedir.
Mesajcı RNA (mRNA) Aşıları
* mRNA, vücudumuzda doğal olarak üretilen protein sentezinde rol alır.
* Laboratuvarda yapay olarak üretilen mRNA'lar tıpkı kendi mRNA'larımız gibi çalışarak virüse karşı bizi uyarmayı amaçlamaktadır.
* Bu moleküller daha sonra kendi moleküllerimiz gibi yıkılarak vücuttan atılırlar.
* Bu aşılar 25 yıldır kanser dâhil pek çok hastalığın tedavisine yönelik olarak kişiye özel immunoterapi yöntemleriyle çalışılan teknolojiye benzer şekilde üretilen aşılardır.
* Bu aşıların en büyük dezavantajı Biontech/Pfizer aşısının (BNT-162b2) -70°C'de, Moderna aşısının (mRNA-1273) -20°C'de saklanabiliyor olmasıdır.
* Biontech/Pfizer, Moderna aşıları bu sınıfa girmektedir.
KOVİD-19 AŞISI SONRASI YAN ETKİLER
Bugüne kadar KOVİD-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.
Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.
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