İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti gelirini engellemek amacıyla yürüttüğü narko-terör operasyonlarına da devam ediyor.