İçişleri Bakanlığı duyurdu: Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarmanın operasyonuyla 22 milyon kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonla terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının önüne geçildiği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti gelirini engellemek amacıyla yürüttüğü narko-terör operasyonlarına da devam ediyor.
Bu kapsamda, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-11 Haziran'da Lice ilçesindeki Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde 344 noktaya operasyon düzenlendi.
Operasyonda; 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilo toz esrar, 2 kilo kubar esrar, 10 su motoru ve 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi. 225 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi aşı daha etkili? BioNTech mi, Sinovac mı? Çin ve Alman aşılarının içeriği ve yan etkileri neler?
- SGK'lı çalışanlara aşı başladı mı? MHRS aşı randevusu nasıl alınır? Kovid-19 Sağlık Bakanlığı aşı randevusu alma ekranı...
- e-Okul VBS öğrenci girişi ekranı! 2020-2021 Karne notu, takdir ve teşekkür belgesi görüntüleme nasıl yapılır?
- 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
- Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
- POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?
- Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...
- 2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...
- Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?
- Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...
- Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...
- Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...